Стало известно, сколько россиян имеют финансовую подушку
У более половины россиян (57%) есть финансовая подушка или планы ее создать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
26% из тех, кто имеет накопления, уверены в том, что этих средств хватит на три-четыре месяца без получения дохода, 24% смогли бы не работать более одного года, 18% — пять–шесть месяцев.
17% граждан имеет финансовую подушку на один-два, 15% — на 7–12 месяцев.
Для большинства опрошенных сумма финансовой подушки должна составлять более 1 млн рублей. 22% граждан заявили, что для них наиболее комфортным уровнем накоплений является сумма от 501 тыс. до 1 млн рублей. Для 17% это сумма от 301 тыс. до 500 тыс. рублей, для 15% — от 101 тыс. до 300 тыс. рублей. 7% респондентов заявили, что им хватило бы суммы до 100 тыс. рублей.
45% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что они делают выбор в пользу вклада в рублях в таких случаях. 35% опрошенных считают, что в такой ситуации целесообразно хранить наличные деньги, 33% откладывают деньги на обычном банковском счете. Инвестиционные инструменты выбрали 20% респондентов.
По словам директора управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслана Спинки, россиянам не следует тратить подушку безопасности на то, что не является обязательным или необходимым.
Ранее сообщалось, что, по данным Anderida Financial Group, среднестатистическая семья сможет накопить на образование своего ребенка в России, если будет откладывать ежемесячно по 22 тысячи рублей.