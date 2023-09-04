Стало известно, сколько россиян имеют финансовую подушку

У более половины россиян (57%) есть финансовая подушка или планы ее создать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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26% из тех, кто имеет накопления, уверены в том, что этих средств хватит на три-четыре месяца без получения дохода, 24% смогли бы не работать более одного года, 18% — пять–шесть месяцев.

17% граждан имеет финансовую подушку на один-два, 15% — на 7–12 месяцев.

Для большинства опрошенных сумма финансовой подушки должна составлять более 1 млн рублей. 22% граждан заявили, что для них наиболее комфортным уровнем накоплений является сумма от 501 тыс. до 1 млн рублей. Для 17% это сумма от 301 тыс. до 500 тыс. рублей, для 15% — от 101 тыс. до 300 тыс. рублей. 7% респондентов заявили, что им хватило бы суммы до 100 тыс. рублей.

45% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что они делают выбор в пользу вклада в рублях в таких случаях. 35% опрошенных считают, что в такой ситуации целесообразно хранить наличные деньги, 33% откладывают деньги на обычном банковском счете. Инвестиционные инструменты выбрали 20% респондентов.

По словам директора управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслана Спинки, россиянам не следует тратить подушку безопасности на то, что не является обязательным или необходимым.