Экономист назвал альтернативу сбережениям в долларах и евро

В качестве альтернативы долларам и евро россияне могут вкладываться в покупку юаней КНР, предложил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что в шкале Международного валютного фонда (МВФ) китайская валюта занимает третью строчку, но при этом ее нельзя назвать серьезным конкурентом доллару и евро.

«Китайский юань в шкале МВФ занимает третью позицию по степени распространенности. Но чтобы было понятно, что это означает в цифрах: в этой корзине МВФ доля доллара примерно 43%, доля евро примерно 29 и доля юаня примерно 12,5. Но, наверное, это единственный вариант, который можно использовать, потому что эта валюта более устойчива, чем российский рубль», — подчеркнул экономист.

По словам Григорьева, следует понимать, что доллары можно продать или купить в любой точке. В этом плане вкладываться в юань не настолько выгодно. Процентные ставки относительно китайской валюты невысокие, в связи с этим эксперт называет их «условной альтернативой». Остальные валюты дружественных России стран либо неконвертируемы, либо неустойчивы, предупредил экономист.

Наиболее выгодным будет рынок ценных бумаг, но перед этим важно его изучить, пояснил Григорьев. Среди простых вариантов для вкладов экономист выделяет золото и рубли. После подъема ключевой ставки рублевые вклады стали более выгодными, а золото в целом растет в цене.

«Можно рассмотреть золото, потому что золото будет расти в цене. Оно уже выросло и еще будет, потому что никакой стабильности в глобальной экономике в ближайшие годы не прослеживается, а когда так, то золото растет в цене», — заключил экономист.