Сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) в ближайшее время будет введен для иностранных туристов, желающих посетить индонезийский остров Бали. Эту информацию подтвердил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

Он считает, что такой шаг поможет развитию качественного туризма на острове.

"Конечно, мы будем изо всех сил поддерживать идею о том, что туризм на Бали должен быть качественным, основанным на культуре, достоинстве", - привел портал Detik слова министра.

Сандиага Уно подчеркнул, что в ближайшие недели ведомство организует ряд мероприятий, направленных на популяризацию идеи туристического сбора.