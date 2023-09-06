Названа сумма, в которую обходится предложение руки и сердца в России

Сделать предложение руки и сердца с кольцом, букетом и ужином на двоих в июле 2023 года стоило в среднем 33,4 тысячи рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, за 10 лет цена такого вечера выросла в 2,6 раза.

Как отмечает агентство, россияне очень по-разному организуют это событие, однако зачастую кроме кольца требуются ужин в ресторане или дома, а также цветы. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. В качестве стандартного «набора» аналитики выбрали золотое кольцо весом в 3,5 грамма, букет из 25 свежесрезанных цветов и ужин в ресторане на две персоны.

По данным Росстата, обручальное кольцо в июле 2023 года стоило 23,54 тысячи рублей, букет из 25 свежесрезанных цветов стоил 3,47 тысячи рублей, а ужин на двух человек — 6,39 тысячи рублей. За 10 лет этот набор ощутимо подорожал — в июле 2013 года он обошелся бы в 12,88 тысячи рублей.

С июня по июль стоимость кольца, букета и ужина в сумме выросла на 267,04 рубля. Сильнее всего увеличилась цена на кольцо — на 252,6 рубля. При этом еще дороже такой набор стоил в марте 2022 года — тогда цена составляла 35,37 тысячи рублей.