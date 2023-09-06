Россияне взяли рекордное число кредитов в августе

Граждане России четвёртый месяц подряд обновляют рекорд по объёму взятых кредитов. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно данным экспресс-мониторинга Frank RG, объёмы розничного кредитования в августе составили 1,81 триллионов рублей. Это превышает показатели июля 2023 года на 18,43%, а показатели за август 2022 года на 65,7%.

Отмечается, что рост наблюдается во всех сферах кредитования, за исключением автокредитов. Больше всего займов россияне по прежнему берут в рамках ипотеки – 216 500 кредитов за месяц на общую сумму в 860,3 миллиардов рублей. Эти цифры являются рекордом за всю историю наблюдений с декабря 2013 года.

Вторая по популярности сфера кредитования – кредиты наличными. За август банками было выдано почти 3,3 миллиона ссуд общим объёмом в 747 миллиардов рублей. Это превышает показатели июля на 6%.