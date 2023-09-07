В ЦБ рассказали, как правильно брать кредит

В Центробанке посоветовали россиянам не брать кредит, если ежемесячный платеж по нему будет превышать 30 процентов бюджета. Слова начальника отдела финансовой грамотности главного управления регулятора по Центральному федеральному округу Ольги Миловой приводит «Газета.Ru».

Эксперт также порекомендовала гражданам иметь в наличии финансовый план, чтобы точно прогнозировать доходы и расходы. При уже взятом кредите полезным будет попытаться срежиссировать жизнь при нем на пару месяцев вперед.

«Попробуйте пару месяцев пожить на те средства, которые должны у вас будут оставаться после того, как вы возьмете кредит», — заявила Милова.

В течение этого времени, по ее словам, заемщик сможет понять, насколько для него комфортно и приемлемо вносить платежи по кредиту и жить на оставшиеся деньги. Полезным будет заранее выяснить собственный уровень финансовой нагрузки, чтобы в дальнейшем не попасть в долговую яму.