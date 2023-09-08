Россияне взяли рекордный объем автокредитов

Российские банки в августе выдали автокредитов на 157 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за аналогичный месяц прошлого года и примерно в 1,5 раза — рекордного 2021-го года. При этом, как сообщила пресс-служба ВТБ, банк за минувший месяц оформил клиентам автокредитов на сумму 27 млрд рублей и с долей 17,3% стал лидером рынка автокредитования в стране.

Российские банки, по оценке исследовательской компании Frank Research Group (FRG), в августе выдали автокредитов на 157 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за аналогичный месяц прошлого года и примерно в 1,5 раза — рекордного 2021-го года. ВТБ за минувший месяц оформил клиентам автокредитов на сумму 27 млрд рублей, и, как отмечают в пресс-службе банка, с долей 17,3% стал лидером рынка автокредитования в стране.

Видео дня

Аналитики констатируют, что в целом в России с начала года выдачи автокредитов составили около 928 млрд рублей и на 30% обогнали показатель всего прошлого года.

За этот период в ВТБ средства на покупку транспортных средств получили более 90 тыс. заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в 3 раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% — 2021 года, уточнили в банке.

Основной интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

Больше всего, отмечают в ВТБ, автокредитов оформили жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В топ-5 также вошли Татарстан и Башкортостан. Средний размер одного автокредита составил 1,3 млн рублей, увеличившись на 11% к началу года.

По мнению члена правления ВТБ Святослава Островского, основными драйверами повышения спроса на автокредитование у россиян выступают реализация отложенного спроса, рост доли дилеров на вторичном рынке, укрепление российских и китайских брендов, а также постепенное расширение продуктовых предложений.

«Высокую динамику роста выдач, в частности, обеспечило развитие нашего нового продукта — автокредита наличными. Сегодня на эту программу приходится более 40% в общем объеме выдач банка», — отметил Островский.