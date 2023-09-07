Экономист назвал бессмысленным предложение поднять налоги богатым россиянам

Идея депутата Госдумы Николая Арефьева поднять прогрессивный подоходный налог до 30% для сверхбогатых россиян является бессмысленной, поскольку она только снизит поступления в бюджет страны. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольской правды» высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, в России живет немного людей, которых можно отнести к категории сверхбогатых, и они всегда могут уйти от налогов с помощью разных методов, в том числе налогового вычета и смены формы регистрации юрлица.