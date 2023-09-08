Росстат: покупательная способность доходов в РФ вернулась на уровень 2021 года

По итогам второго квартала 2023 года соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5%, что показывает покупательную способность населения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

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"Он оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года, когда показатель равнялся 331,6%. А во втором квартале прошлого года покупательная способность россиян снижалась до 317% прожиточного минимума", - сказано в сообщении.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил, что повышение покупательной способности объясняется ростом зарплат и падающей безработицей. 22 августа президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявлял, что российская экономика вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года.

До этого Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта стран мира на конец прошлого года. По его оценке, Россия стала пятой среди мировых крупных экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности. 7 сентября в Центробанке сообщали, что с января по июнь 2023 года в России резко увеличился спрос на рабочую силу, на проблему с наймом персонала пожаловались почти 80% компаний.