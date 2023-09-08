Названы сферы с самыми высокими зарплатами в РФ

"В соответствии с проведенным исследованием, наиболее высокие заработные платы получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли, чей средний годовой доход составляет 47,8 млн рублей. Кроме того, в данной сфере установлена годовая премия, которая в среднем составляет 20,3 млн рублей и зависит от показателей сотрудника. Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности, чей годовой доход составляет в среднем 34,6 млн рублей, а годовая премия - 23,1 млн рублей", - указано в исследовании, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.