Лосось в магазинах федеральных сетей обойдется осенью на 10-25% дешевле, чем сейчас. Цены скорректируются за счет реализации проекта «Камчатская рыба», который предполагает закупку ретейлерами лососевых напрямую у рыбаков и их реализацию с минимальной наценкой, сообщают «Известия» со ссылкой на главу «Рыбного союза» Александра Панина.

Среди участников проекта - «Глобус», магазины «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей», уточните он.

В компаниях отметили, что ранее рыба из Камчатского края закупалась у дистрибьюторов, однако в работе с ними были проблемы. Речь идет о низком контроле качества продукции, нестабильности поставок и изменении цен.

Собеседники газеты выразили уверенность в том, что благодаря реализации проекта эти вопросы решатся.

В пресс-службе «Глобуса» заявили, что уже к середине сентября в гипермаркетах появятся нерка и чавыча.

О планах присоединиться к проекту сообщили в Х5. Во «ВкусВилле» подчеркнули, что к концу осени текущего года в ассортименте магазина появится филе минтая и лососевых.

«Также готовы тестировать ряд других продуктов», - указала пресс-служба.

Там же заявили, что цены на рыбу могут упасть до 20-25%.

По данным Росстата, в июле производство мороженой рыбы в России выросло на 42,9%, до 441,4 тыс. тонн, а рыбных пресервов на 32,2%, до 22,7 млн условных банок. При этом