В России упал процент одобрения заявок на микрозаймы

Случаи с отказом россиянам в выдаче микрозаймов участились. Как сообщает «Коммерсант», уровень одобрения заявок уменьшился до минимальных с прошлого года значений.

За июль-август в стране одобрили лишь 13,2% заявок от новых заемщиков, 86,5% — от повторных, следует из данных компании Moneyman.

Ключевая причина отказа - снижение входящего клиентского трафика. Кроме того, кредиторы зачастую недооценивают платежеспособность заемщиков, уточняет издание.

Летом в России начал действовать закон, который обязывает микрофинансовые организации понизить процентные ставки по займам.

Ранее сообщалось, что, по данным «Скоринг Бюро», в России зафиксирован рост доли просроченных гражданами микрозаймов в начале лета. Так, в июне доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составила 46,4% от суммарного количества выданных ссуд.