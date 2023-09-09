Стало известно, в какую валюту россияне стали чаще вкладываться

За первые семь месяцев этого года объем спот-торгов юанем на Московской бирже достиг 18,3 трлн в рублях, это в 6,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов объяснил тенденцию повышением спроса на китайскую валюту со стороны российских бизнеса и инвесторов. В ближайшее время спрос на юани в России вряд ли упадет, считает Беджанов. Он допустил, что это возможно только при нормализации отношений России со странами Запада и ослабления санкций в отношении золотовалютных резервов Центробанка РФ.