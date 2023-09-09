Названы самые подорожавшие товары из "базовой косметички"

Помада и тени для век стали самыми подорожавшими предметами «базовой косметички» в России. Подешевели консилер и подводка для глаз. Об этом рассказали эксперты IT-компании АТОЛ, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

В исследовании, приуроченном к Международному дню красоты, эксперты проанализировали более 31,5 миллиона обезличенных чеков. Выяснилось, что больше всего выросла средняя цена помады.

«В этом году она составляет 338 рублей, что на 22% дороже, чем в прошлом году», - сказано в исследовании.

Следом идут тени для век: стоимость выросла до 386 рублей(+10%).

Также зафиксирован рост у блеска (353 рублей, +6%), карандаша для губ, (265, +5%) и пудры (539 рублей, +3%).

Тональный крем стал самым дорогим предметом косметического набора. В среднем он обходится россиянкам в 651 рубль. Это на 6% дороже, чем в прошлом году.

Цена румян составляет 646 рублей, она не изменилась.

По данным исследования, остались в прежней цене хайлайтер и тушь для глаз. В среднем они стоят 465 и 304 рубля.

Снизились цены на подводку для глаз(264руб., -7%) и консилер (431 руб., -3%).