Стали известны продукты, которые подорожают этой осенью. Среди них чай, бананы, мясо, масло и сыры. Об этом сообщает МК со ссылкой на аналитиков.

«Нынешней осенью резко подорожают импортные продукты: чай, кофе и экзотические фрукты типа бананов», - пишет издание.

Бананы еще летом продавались по 65 рублей за килограм, сегодня ниже 90 не найти. В некоторых магазинах цена доходит до 140. Кофе пока держится в цене, а вот импортный черный чай (200 г) с 300 рублей подорожал до 400.

Кроме того, российские домохозяйки уже жалуются на цены на консервированные овощи, свинину, говядину. По их словам, свиной окорок недавно стоил 250 рублей по акции, сейчас по скидке – 329. Шейка подорожала с 420 до 554 рублей.

Также эксперты не исключают резкого взлета цен на морепродукты - из-за сброса в океан зараженной воды с японской АЭС Фукусима. В результате Китай может перейти с японской на российскую продукцию. В России потребитель столкнется с дефицитом и увеличением стоимости.

Сахар на мировом рынке с начала года подорожал на 25%. Ожидается, что на внутреннем рынке цены тоже поползут вверх.