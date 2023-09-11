Россиянам назвали три лучших способа хранения сбережений

«На мой взгляд, если человек нормально хочет инвестировать в акции, он должен найти себе хорошо диверсифицированный фонд. Не думаю, что надо искать какие-то отдельные точечные инструменты, которые выиграют лучше. С облигациями примерно такая же картина. Но там немного больше возможностей для прямых вложений в облигации больших эмитентов. При этом с облигациями нужно иметь в виду, что повышение ключевой ставки снижает рыночную стоимость вложений», — объяснил он.