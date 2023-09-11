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Россиянам назвали три лучших способа хранения сбережений

В настоящее время лучшие способы хранения сбережений — это валюты, рублевые банковские депозиты и некоторые акции или облигации российских эмитентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

Россиянам назвали три лучших способа хранения сбережений
© Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Если говорить про валюту, то это должна быть свободно конвертируемая валюта. Мы видим, что за неполный год рубль ослаб на 40 процентов. Я надеюсь, что рубль укрепится. Но все равно риск повышенной волатильности рубля будет сохраняться, пока есть неопределенности в экономике», — сообщил экономист.

При этом он отметил, что вложение средств в валюты не должно преобладать, а должно быть лишь подушкой безопасности.

«Говоря про следующий способ вложения, мы видим, что банки вынуждены на волатильную ситуацию с процентными ставками отвечать повышением ставок по банковским депозитам. Они меньше, чем уровень ключевой ставки, что жалко, но в принципе банковские депозиты остаются наиболее защищенными», — поделился Абрамов.

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал про особенность хранения сбережений в акциях и облигациях.

«На мой взгляд, если человек нормально хочет инвестировать в акции, он должен найти себе хорошо диверсифицированный фонд. Не думаю, что надо искать какие-то отдельные точечные инструменты, которые выиграют лучше. С облигациями примерно такая же картина. Но там немного больше возможностей для прямых вложений в облигации больших эмитентов. При этом с облигациями нужно иметь в виду, что повышение ключевой ставки снижает рыночную стоимость вложений», — объяснил он.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин признал нехватку интереса к долгосрочным сбережениям у россиян. Он предложил мягко подтолкнуть граждан, например, пообещать защиту интересов как минимум работников предприятий.

Программа долгосрочных сбережений в России стартует 1 января 2024 года.