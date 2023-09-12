Россиянам назвали способы улучшить кредитную историю

Из-за плохой кредитной истории банки могут не выдать новый заем, предупреждает центр финансовой экспертизы Роскачества. Однако есть несколько способов исправить положение и улучшить показатели, если требуется оформить еще один кредит. Советы специалистов организации — в материале «Ленты.ру».

Кредитная история — это важный показатель, который влияет на решение финансовых организаций о том, выдадут они клиенту новый заем или нет. Информацию о заемщике собирают не только банки и микрофинансовые организации, но и кредитные кооперативы, операторы инвестиционных платформ и лизинговые компании. Они обязаны отправлять эти данные хотя бы в одно бюро кредитных историй (БКИ), отметили в Роскачестве.

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Как ухудшается кредитная история

«Иногда кредитная история ухудшается из-за ошибки в БКИ. Например, банк вовремя не передал в бюро информацию о закрытом кредите, или перепутали кредитные истории двух однофамильцев. Но чаще всего в удушении КИ виноваты сами заемщики. Одна просрочка платежа может сразу привести к ухудшению кредитной истории. Потом заемщик, например, попав в трудную жизненную ситуацию, не обращается в банк, а "забывает" про долг. Это значительно ухудшит его кредитную историю», — рассказали в организации.

Как улучшить кредитую историю

Заемщикам с плохой кредитной историей банки, скорее всего, будут отказывать в выдаче кредитов, отмечает Роскачество. Улучшить положение можно, если погасить все задолженности.

Это главный и первый шаг. Все просрочки по кредитам нужно закрыть, число действующих кредитов сократить. Если есть кредитные карты, от них тоже лучше на время отказаться, пока не будут закрыты все долги

«Если какие-то старые займы не удается сразу погасить, желательно обратиться в банк за реструктуризацией. Это снизит долговую нагрузку — увеличит срок кредита, но снизит ежемесячный платеж. А это поможет избегать просрочек», — посоветовали специалисты.

Еще один вариант — это купить что-нибудь в рассрочку и вовремя вносить деньги. Информация о платежах за такие товары отображается в кредитной истории. Также россияне могут воспользоваться услугой «кредитного доктора».

«Это относительно новый банковский продукт, нацеленный как раз на клиентов, желающих улучшить кредитную историю. В этом случае вы платите за доступ к кредиту, но денег не получаете. Требуется регулярно вносить платежи в течение нескольких месяцев, чтобы показать банку ваши благие намерения и платежеспособность. Если просрочек не будет, банк выдаст настоящий кредит на маленькую сумму. Так вы улучшаете свою кредитную историю и получаете доступ к новым кредитам и кредитным картам», — объяснили в Роскачестве.

Также может быть полезно взять кредитную карту с маленькими лимитом. Ее можно получить даже с плохим рейтингом, потому что процент отказа по таким кредиткам небольшой. Если проблем не будет, банк увеличит лимит.

«Заемщикам с плохой кредитной историей банк может одобрить кредит под залог имущества. К этому способу стоит прибегать со всей осторожностью, поскольку невыплата кредита может закончиться потерей недвижимости», — отметили в организации.

Если есть возможность, стоит открыть депозит и регулярно класть на него деньги.

Сам по себе счет в банке не повлияет на кредитную историю. Однако он покажет платежеспособность заемщика и регулярный приток денежных средств, если вы будете пополнять депозит

Как не надо улучшать кредитную историю

Не стоит доверять сомнительным организациям, которые предлагают помочь исправить кредитную историю, предупредили в Роскачестве. Никаких легальных методов ее аннулировать нет.

«Аферисты же могут предлагать удаление информации о просрочках и незакрытых кредитах, полной очистке кредитной истории, временной заморозке КИ, ссылаясь на "своих людей" в бюро кредитных историй или в банках. Так мошенники просят предоплату за получение и "исправление" кредитной истории, а потом или полостью пропадают, или присылают поддельный скриншот кредитной истории, тогда как на самом деле в базе БКИ кредитная история остается прежней», — говорится в рекомендациях.