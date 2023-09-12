Названы курорты Крыма, лидирующие по падению цен на размещение

Аналитики назвали курорты Крыма, на которых наблюдается максимальное падение цен на размещение в гостиницах и апартаментах. Как сообщает РБК со ссылкой на обзор экспертов сервиса Ostrovok.ru, в целом спрос на аренду на гостиницы и апартаменты Крыма летом 2023 года был на 60% ниже, чем летом 2022-го года.

Самое сильное снижение отмечается в Евпатории — там стоимость аренды апартаментов или размещения в гостинице упали на 21%, до 3,8 тысяч рублей. Также заметно упали цены на курортах Судака (-15%, до 2,9 тысяч рублей), Гурзуфа (-14%, до 7,2 тысяч рублей), Севастополя (-14%, до 3,2 тысяч рублей) и Керчи (-12%, до 2,9 тысяч рублей). В Алуште цены снизились на 9%, до 4,9 тысяч рублей, в Коктебеле — на 7%, до 3,8 тысяч рублей, в Массандре — на 5%, до 3,5 тысяч рублей.

Рост цен отмечается только в Ялте и Феодосии — на 3%, до 6,3 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей соответственно. По мнению аналитиков, снижение цен связано с падением спроса. При этом на других морских курортах этим летом наоборот, отмечался рост активности туристов по бронированиям. В частности, более востребованным стал Каспийск (+89%), Зеленоградск (+27%) и Янтарный (+24%).