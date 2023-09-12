Путин: Доходы россиян растут, но остаются довольно скромными
Доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Как отметил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, в текущем году в стране увеличиваются реальные зарплаты.
«И реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — указал Путин.
Между тем правительство РФ анонсировало увеличение фонда оплаты труда сотрудников бюджетных государственных учреждений, кабмин дополнительно выделит более 30 млрд рублей, напоминает телеканал «360».