Путин: доходы россиян растут, но остаются довольно скромными

Доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, в текущем году в стране увеличиваются реальные зарплаты.

«И реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — указал Путин.