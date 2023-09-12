Назван топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Москве в сентябре

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий на столичном рынке труда в сентябре вошли стоматолог и прораб. Об этом со ссылкой на данные платформы «Авито работа» пишет РИАМО.

Возглавил рейтинг стоматолог-ортопед. В московскую клинку требуется врач со стажем работы от трех лет. Кандидату готовы предложить официальное трудоустройство и зарплату от 500 тыс. рублей в месяц. Также в компании заявили о возможности построить рабочий график с учетом пожеланий.

Второе место в рейтинге, составленном изданием, занимает прораб отделочных работ. Соискатель должен иметь стаж не менее двух лет и профильное высшее или среднее образование, а также уметь работать в команде. Стройфирма в Москве готова предложить прорабу зарплату 100-500 тыс. рублей в месяц.

Тройку лидеров замыкает вакансия брокера по недвижимости. Кандидату, которому придется консультировать клиентов, вести дела с банками, а также заниматься документооборотом и отчетностью, необходимо обладать теоретическими и практическими знаниями в области кредитования и хорошо знать банковский рынок. Зарплата озвучена в диапазоне от 150-450 тыс. рублей, в зависимости от процента продаж.

На четвертом и пятом местах вакансии автомеханика и компьютерного мастера. Им предлагается зарплата в 290-390 тыс. и 200-380 тыс. рублей в месяц соответственно. При этом мастер по настройке и ремонту ПК должен выполнять работы у клиентов на дому.