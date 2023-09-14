ВТБ выявил новую схему мошенничества с "обновлением" счета

"Бумага с подписью и печатью всегда выглядит убедительнее телефонного звонка и вызывает у клиентов доверие, тем более что им обещают застраховать все деньги и даже получить выгодные условия по вкладам. Но стоит отметить, что мошенники присылают такие документы после звонка в мессенджеры, где банки никогда не коммуницируют с клиентами. В таких ситуациях важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счет - это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Тем более банк не будет рассылать вам письма с подобными обещаниями", - сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.