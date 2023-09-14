Стало известно, сколько россиянам нужно денег для счастья
Россиян попросили назвать сумму, которая им нужна для того, чтобы ощущать себя счастливыми. Как выяснилось, им необходимо получать в среднем 200 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Рост данного показателя за полгода составил 2,5%. Еще в марте россияне называли сумму в 195 тыс. рублей.
Участниками опроса стали жители более 500 населенных пунктов старше 18 лет.
Жителям Москвы требуется наибольшая сумма для счастья - 265 тыс. рублей в месяц. На второй строчке расположились Санкт-Петербург и Владивосток — жители этих городов хотят получать по 230 тыс. рублей. Затем идут Хабаровск (220 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (218 тыс. рублей).
Наименьшие суммы назвали жители Ярославля и Барнаула (по 177 тыс. рублей). Следом идут Киров, Волгоград и Астрахань (по 180 тыс. рублей).
Также стало известно, где в относительном выражении денежные запросы по сравнению с мартом выросли больше всего. Так, рост был зафиксирован в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (+9% в каждом).
Ранее сообщалось, что, по данным исследования FinExpertiza, разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в России сократилась до минимума с 2019 года. По итогам 2023 года средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых сотрудников составила 22,7 тыс. рублей, а 20% наиболее оплачиваемых — 173,7 тыс. рублей. Так, разрыв составил 7,7 раза против 8,3 раза в 2021 году.