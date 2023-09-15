Россиян предупредили о подорожании вина перед Новым годом

Перед Новым годом в России может подорожать импортное вино, поэтому им стоит закупиться уже сейчас. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель Нацсоюза защиты прав потребителей и глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Он отметил, что на данный момент в РФ все еще осуществляются поставки импортного вина из «недружественных стран», поэтому цены на него сильно не растут, но в скором времени в стране изменится таможенный тариф. Это спровоцирует рост стоимости на алкоголь в недорогом сегменте.

«То, что стоило 400 рублей, будет стоить рублей 700-800 уже с Нового года, может быть, даже до Нового года, поэтому винами импортными имеет смысл закупаться», — сказал Шапкин.