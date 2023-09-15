В Швейцарии призвали искать и замораживать активы россиян

Президент Партии "зеленых" Бальтазар Глэттли призвал Швейцарию активнее искать и замораживать российские активы, как это делает G7. Об этом сообщило Agence France Presse .

В заявлении говорится, что швейцарские власти заморозили только 7,5 млрд швейцарских франков (€7,8 млрд) активов, в то время как по первоначальной оценке Швейцарской ассоциации банкиров, сделанной в течение нескольких недель после начала конфликта на Украине, российские активы в Швейцарии составляли от 150 до 200 млрд франков (€156-208 млрд), сообщило AFP.