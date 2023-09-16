В ФНС анонсировали рост на 20% ставки НДС на фастфуд
Он будет увеличен с 1 октября. На сегодня гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда облагаются по ставке 10%, потому что их можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения. В ближайшее время их выведут из этой категории.
Представители сетей ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic's и Burger King сообщили «Интерфаксу», что готовы полностью следовать новым правилам. Собираются ли они повышать цены на продукцию в связи с предстоящими изменениями в налогообложении, не уточняется.