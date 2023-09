The Economist предрек конец эры инвестиционной привлекательности бриллиантов

Популярность бриллиантов как инвестиционного инструмента стремительно падает во всем мире. Казалось бы, в периоды экономической неопределенности, эти драгоценные камни были бы идеальным объектом для сохранения сбережений, но в реальности они проигрывают драгметаллам, недвижимости и ценным бумагам, если речь заходит об инвестициях. Об этом пишет издание The Economist.

"Как и в случае с инвестициями в золото, логика владения бриллиантами, как правило, наиболее очевидна в периоды экономической неопределенности. В то же время бриллианты в основном используются в ювелирных изделиях, а это значит, что цены, как правило, росли в периоды экономического процветания", - пишет The Economist.

Частично текущие проблемы "инвестиционных бриллиантов" связаны с лабораториями, отмечает The Economist. В последних выращивают искусственные драгоценные камни, которые практически невозможно отличить от настоящих. "Синтетические бриллианты" доступны с 1980-х годов, но даже совсем недавно, в 2018 году, они занимали незначительную часть рынка, всего лишь несколько процентов. Однако со временем их доля увеличилась примерно до 1/10.

The Economist предполагает, что, возможно, компания De Beers намеренно ускорила этот переход. Она начала продавать дешевые синтетические камни в 2018 году, когда их стоимость составляла около 80% от цены добытых алмазов. Это было сделано с целью показать разницу между двумя видами драгоценных камней, чтобы снизить привлекательность искусственных аналогов. Американская ювелирная компания The Clear Cut применила похожую тактику: она предлагала клиентам, купившим кольцо стоимостью от $10,000, бесплатную альтернативу из лаборатории, которую можно было использовать в качестве "кольца для путешествий" и надевать вместо оригинала, если боишься потерять украшение. Сейчас стоимость многих синтетических камней составляет 20-30% от цены добытых камней, констатирует The Economist.