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СМИ: в 2024 году микрокредит нельзя будет оформить без электронной подписи

Банк России планирует усложнить процедуру выдачи микрокредитов с 1 октября 2024 года - получить их человек сможет только при наличии электронной подписи (ЭП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект указания Центробанка.

ЦБ запретит выдачу микрозаймов без электронной подписи
© РИА Новости

Обязанность оформлять ЭП (простые или усиленные) для клиентов возложат на сами микрофинансовые организации (МФО). Цель нового требования - защитить россиян от оформления кредитов на их имя без их согласия.

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Для оформления простой ЭП участники рынка будут обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения.

Сейчас при получении онлайн-микрокредита необходимо подтвердить личность как минимум двумя способами: подавая заявку через сайт, клиент предоставляет паспортные данные, а затем ему требуется пройти аутентификацию через «Госуслуги».

В «Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде» рассказали, что россияне часто сталкиваются с мошеннической схемой, в рамках которой злоумышленники получают доступ к их аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенники оформляют от имени своих жертв кредитные договоры (иногда больше десяти на одного человека), используя упрощенную идентификацию физлиц на сайтах МФО и указывая принадлежащие им самим номера телефона и банковские карты.

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В ЦБ «Известиям» рассказали, что в 2023 году стало больше жалоб на незаконное оформление микрокредитов. В регуляторе напомнили, что ради борьбы с этим в России разработали законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала, что требования об электронной подписи дублируют правила, действующие для банков с 1 октября 2022 года. Она подчеркнула, что эта мера защищает клиента и кредитные организации от программного перехвата смс, перевыпуска сим-карт и внутреннего фрода (мошенничества, совершаемого сотрудниками организации).

Простая электронная подпись подтверждается через использование кодов, паролей или других средств (то есть может быть представлена в виде индивидуального логина и пароля или кода из смс). Усиленная ЭП создается методами криптошифрования, это персональный цифровой код, который выдается на флешке в удостоверяющем центре или хранится в специальном мобильном приложении.

Для оформления подписи через специальный центр требуется оформить на его сайте заявление на получение ЭП и указать свои контакты для связи.

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