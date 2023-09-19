ЦБ запретит выдачу микрозаймов без электронной подписи

Банк России планирует усложнить процедуру выдачи микрокредитов с 1 октября 2024 года - получить их человек сможет только при наличии электронной подписи (ЭП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект указания Центробанка.

Обязанность оформлять ЭП (простые или усиленные) для клиентов возложат на сами микрофинансовые организации (МФО). Цель нового требования - защитить россиян от оформления кредитов на их имя без их согласия.

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Для оформления простой ЭП участники рынка будут обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения.

Сейчас при получении онлайн-микрокредита необходимо подтвердить личность как минимум двумя способами: подавая заявку через сайт, клиент предоставляет паспортные данные, а затем ему требуется пройти аутентификацию через «Госуслуги».

В «Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде» рассказали, что россияне часто сталкиваются с мошеннической схемой, в рамках которой злоумышленники получают доступ к их аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенники оформляют от имени своих жертв кредитные договоры (иногда больше десяти на одного человека), используя упрощенную идентификацию физлиц на сайтах МФО и указывая принадлежащие им самим номера телефона и банковские карты.

В ЦБ «Известиям» рассказали, что в 2023 году стало больше жалоб на незаконное оформление микрокредитов. В регуляторе напомнили, что ради борьбы с этим в России разработали законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала, что требования об электронной подписи дублируют правила, действующие для банков с 1 октября 2022 года. Она подчеркнула, что эта мера защищает клиента и кредитные организации от программного перехвата смс, перевыпуска сим-карт и внутреннего фрода (мошенничества, совершаемого сотрудниками организации).

Простая электронная подпись подтверждается через использование кодов, паролей или других средств (то есть может быть представлена в виде индивидуального логина и пароля или кода из смс). Усиленная ЭП создается методами криптошифрования, это персональный цифровой код, который выдается на флешке в удостоверяющем центре или хранится в специальном мобильном приложении.