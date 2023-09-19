Банки заявили о росте спроса на золотые слитки у россиян

Банки фиксируют рост спроса на золотые слитки у населения из-за роста инфляции и резкого ослабления рубля в августе.

В Тинькофф-банке газете «Коммерсант» указали, что рост спроса на золотые слитки длится последние три месяца. В этот период там продали в два раза больше слитков, чем за аналогичный период прошлого года. И связывают спрос с тем, что золото стало расцениваться населением как защитный актив.

Госбанки резкого всплеска не наблюдают: в ВТБ говорят о стабильном интересе, в Сбере отметили «небольшой рост спроса на золотые слитки относительно последней недели августа».

Спрос на драгоценные металлы идет в основном со стороны состоятельных клиентов, указали в ПСБ.