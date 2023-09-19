Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Согласно исследованию сервиса «Авито. Работа», за 2023 год зарплаты российских работников выросли в среднем на 39%. При этом наибольший прирост зарплат был замечен в Омской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что средняя зарплата в Омской области за 2023 год составила 55 112 тысяч рублей, а её средний годовой рост достигает 51%. Второе место в списке регионов с самым большим ростом зарплат делят между собой Саратовская и Оренбургская области. При средней зарплате в 56 388 рублей и 52 370 рублей соответственно, обе области показали рост выплат за год в 50%. На третьем месте расположилась Волгоградская область – средний размер зарплаты в 56 044 рубля, при росте в 48%.