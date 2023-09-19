Таиланд будет взимать налог с иностранных доходов резидентов

Таиланд с 2024 года будет взимать налог с иностранных доходов резидентов
Налоговый департамент министерства финансов Таиланда сообщил, что с 2024 года в стране вводится подоходный налог с иностранных доходов налоговых резидентов. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Отмечается, что необходимость платить налог затронет и иностранных налоговых резидентов Таиланда. При этом взимание такого налога предусмотрено законами Таиланда уже несколько десятков лет, но из-за лазейки в законе данное положение практически не применялось. Однако с 1 января 2024 года лазейка будет устранена, поэтому резиденты Таиланда за рубежом будут обязаны платить налог с любых сумм, которые были получены за пределами страны, но отправлены в таиландские банки.
Налоговый департамент также уточняет, что налог распространяется как на заработок, так и на доходы с активов и операций на фондовых биржах. Как объяснил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, такие поправки вводятся «в целях обеспечения социальной справедливости».
«Принцип налогообложения состоит в том, что вы должны платить налог с вашего дохода вне зависимости от того, каким образом вы этот доход зарабатываете», – заявил он.
Ранее стало известно, что в Таиланде планируют повысить пенсионный возраст.