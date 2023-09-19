Таиланд будет взимать налог с иностранных доходов резидентов

Налоговый департамент министерства финансов Таиланда сообщил, что с 2024 года в стране вводится подоходный налог с иностранных доходов налоговых резидентов. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Отмечается, что необходимость платить налог затронет и иностранных налоговых резидентов Таиланда. При этом взимание такого налога предусмотрено законами Таиланда уже несколько десятков лет, но из-за лазейки в законе данное положение практически не применялось. Однако с 1 января 2024 года лазейка будет устранена, поэтому резиденты Таиланда за рубежом будут обязаны платить налог с любых сумм, которые были получены за пределами страны, но отправлены в таиландские банки.