Блогер Блиновская намерена добиться замены условий содержания в заключении

Адвокаты, защищающие блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 млн руб., намерены изменить условия ее содержания, чтобы она смогла продолжать работать и погасить налоговую задолженность. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в интервью ТАСС.

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На данный момент Елена Блиновская выплатила около 55 млн руб. Ее адвокат утверждает, что большую сумму погасить невозможно, так как все ее счета заморожены. При этом защита считает, что выплаченная сумма является "частичным погашением возможной недоимки". В настоящее время адвокаты собирают документы о расходах Елены Блиновской и ее компании.