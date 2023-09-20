Покупатели смогут проверить подлинность товаров через «Госуслуги»

"У покупателей появилось больше возможностей проверять подлинность товаров. Такая опция добавлена в приложение "Госуслуги". Технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак", - отметили в правительстве.

Там пояснили, что теперь при покупке товара можно узнать через приложение "Госуслуги", где, когда и кем он был произведен, получить информацию о его весе или объеме.