В Госдуме назвали срок увеличения пенсий

Пенсии неработающих пенсионеров будут повышены с 1 января 2024 года.

"С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий", - приводит слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб "Лента.ру".

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Госдума в ближайшее время должна рассмотреть проект основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Скорее всего, в первоначальный вариант, о котором писала "Российская газета", будут внесены изменения.

В рассмотренном летом Российской трехстороннней комиссией варианте размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года должен составить 5,3%, в 2025-2026 годах с 1 февраля - 4,0%. Корректировка страховых пенсий будет осуществляться в 2025-2026 годах и с 1 апреля на 3,8% и 2,8% соответственно.

При этом стоимость пенсионного коэффициента в 2024 году составит 130 руб., в 2025 году достигнет размера 140 руб., в 2026 году - 150 руб.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии предполагается проиндексировать с 1 января 2024 года до 7968 руб., с 1 февраля 2024 года - до 8287 руб., с 1 апреля 2024 - до 8602 руб., с 1 февраля 2025 года - до 8946 руб., с 1 апреля 2025 года - до 9196 руб. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2024 году - 22 772 руб., в 2025 году - 24 120 руб., в 2026 году - 25 690 руб.

Как пояснил "Российской газете" глава Комитета Госдумы по труду, социполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, до 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год. Повышение пенсий до 2025 года проводится с 1 января. После переходного периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Сначала пенсии увеличат с 1 февраля, затем планируется корректировка в апреле.

Маткапитал в 2024 году планируется увеличить на 5,3%, в 2025 году - на 4%, в 2026 году - на 4%. В 2024 году при рождении первого ребенка планируется выплачивать 618,1 тыс. руб., второго - 816,7 тыс. руб. В 2025 году при рождении первого ребенка будет полагаться 642,8 тыс. руб., второго - 849,4 тыс. руб.; в 2026 году - при рождении первого ребенка запланирована выплата в 668,5 тыс. руб., второго - 883,4 тыс. руб.

Увеличение маткапитала происходит с 1 февраля. Также с 1 февраля в России традиционно индексируются некоторые виды пособий и выплат.