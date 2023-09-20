Сбер осенью запустит переводы в рублях в Китай для физлиц

Сбер планирует осенью запустить трансграничные переводы в рублях в Китай для физлиц, сообщил журналистам представитель банка.
"В ближайшее время, осенью, клиентам Сбера станут доступны переводы в адрес физических лиц в Китай в рублях на карты местных банков", - сказал он.
Лимиты по переводам в Китай для одного отправителя составят 300 тыс. рублей в сутки и 700 тыс. рублей в месяц, а минимальная сумма перевода - 3,5 тыс. рублей.
В Сбере отметили, что деловые связи с Китаем активно развиваются, страна интересна и для туристов.
"Мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована. Комиссию планируется установить стандартную для трансграничных переводов - 1% от суммы. Всего клиентам Сбера доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях - в банки Индии и в белорусских рублях - в Республику Беларусь", - добавили в банке.