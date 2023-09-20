Сбер осенью запустит переводы в рублях в Китай для физлиц

"Мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована. Комиссию планируется установить стандартную для трансграничных переводов - 1% от суммы. Всего клиентам Сбера доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях - в банки Индии и в белорусских рублях - в Республику Беларусь", - добавили в банке.