Путин объяснил особые надбавки на Дальнем Востоке

"Нам бы, конечно, хотелось больше людям платить, и сделать так, чтобы им платили по всем направлениям и во всех регионах. Особая поддержка на Дальнем Востоке связана с депопуляцией этих территорий. Если мы везде уравняем, то какой будет стимул работать и жить на Дальнем Востоке", - прокомментировал Путин.