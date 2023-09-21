"Погашение задолженности предыдущих периодов за услугу ВСО компании в размере 20,5 млрд гривен (около $560 млн - прим. ТАСС), которые накопились в 2022 году <…>, возможно только за счет компенсации. <…> "Энергоатом" обратился в кабинет министров с просьбой предусмотреть в проекте закона "О государственном бюджете на 2024 год" расходы на покрытие расходов государственного предприятия "Энергоатом", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.