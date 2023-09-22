В России растет спрос на ремонт бытовой техники

За восемь месяцев в России на 20 100% выросло число обращений по ремонту бытовой техники. Граждане пытаются как можно дольше сохранить работоспособность устройств покинувших страну брендов, а также стали чаще приобретать бытовую технику на маркетплейсах без гарантийного обслуживания. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

В сервисе «Профи» рассказали, что спрос на специалистов по ремонту бытовой техники за указанный период вырос на 20% год к году. Стали популярнее специалисты по ремонту посудомоечных машин, холодильников и стиральных машин.

По данным «Авито Услуг», за три месяца лета спрос на мастеров по крупной технике увеличился более чем вдвое, по малой — на 43%. Больше всего спрос вырос на ремонт плит (на 299%), холодильников (на 81%), посудомоечных и стиральных машин (на 37% и 35% соответственно).

Участники рынка отмечают, что чаще в ремонт попадают устройства прежних известных марок крупной бытовой техники. Это связано с тем, что потребители пока не готовы рассматривать электронику новых брендов, а стоимость продукции именитых компаний значительно выросла. Увеличивается и количество сдаваемой в ремонт техники Apple.

Увеличение обращений связывают и с частым приобретением техники через Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries, которые не занимаются ремонтом, в отличие от сетей со своими сервисами, поэтому потребители обращаются к частным мастерам".