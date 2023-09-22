Минфин заявил о резком росте спроса на инвестбриллианты

"Мы видим, что спрос на бриллианты <...> в первом квартале 2023 года в сравнении с первым кварталом 2022 года вырос в 6,5 раза. Когда вы просто покупаете бриллиант, вы покупаете его, как правило, в состоянии ювелирного изделия и вы при этом платите НДС, потому что вы покупаете изделие, для которого применяется НДС. Инвестиционный бриллиант потому и называется инвестиционным, что на инвестиционные продукты у нас НДС не применяется", - сказал Моисеев.