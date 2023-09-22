Мишустин сообщил о росте МРОТ с 1 января 2024 года

Мишустин: С 1 января 2024 года МРОТ превысит 19200 рублей
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит 19 200 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Ранее президент поручил проиндексировать его на 18,5%. Необходимый проект федерального закона представлен на утверждение кабинету министров.
Индексация существенно опередит темпы инфляции, подчеркнул Мишустин. Вместе с этим вырастут заработные платы более чем 4,5 миллиона граждан, добавил премьер.