Названа сумма на выплату маткапитала в 2024-2026 годах

Проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату материнского капитала. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

«В проекте бюджета предусмотрены... около 1,6 триллиона рублей на предоставление маткапитала», — говорится в тексте.

Также в бюджет заложены выплаты на оказание адресной помощи семьям с детьми с охватом всех нуждающихся, начиная от беременности до достижения ребенком 17 лет. На них направят 4,4 триллиона рублей.