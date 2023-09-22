Названа сумма на выплату маткапитала в 2024-2026 годах
Проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату материнского капитала. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.
«В проекте бюджета предусмотрены... около 1,6 триллиона рублей на предоставление маткапитала», — говорится в тексте.
Также в бюджет заложены выплаты на оказание адресной помощи семьям с детьми с охватом всех нуждающихся, начиная от беременности до достижения ребенком 17 лет. На них направят 4,4 триллиона рублей.
На программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми в 2024-2026 годах выделят свыше 482 миллиардов рублей, а на выплаты по соцконтрактам — более 100 миллиардов рублей.
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