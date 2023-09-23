В России назвали восемь регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

Уточняется, что в 2023-2026 годах в данных регионах зарплаты вырастут на 10 процентов и выше. Речь идет о Кемеровской области (+11,1 процентов), Челябинской области (+10,8), Дагестане (+10,6), Забайкальском крае (+10,2), Мордовии и Воронежской области (по +10,1), Ярославской и Владимирской областях (по +10 процентов).