Стало известно, на сколько подорожает сантехника в России к 2024 году

Стоимость европейской и китайской сантехники в России вырастет на 10-15% к февралю 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в компании VitrA. Там уточнили, что повышение цен ожидается только после исчерпания запасов материалов, купленных компаниями по старому курсу.

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Региональный директор компании VitrA Денис Гасс назвал пять фактора роста цен на сантехнику в России.

«У нас европейский бренд. Помимо биржевых котировок на металлы, валютного курса, госпошлин мы сталкиваемся с логистическими издержками — продукция направляется не напрямую в Россию, а через Китай и Турцию. Однако это — не частный случай. Подобная ситуация наблюдается у всех производителей. Это первые четыре фактора», — рассказал эксперт.

Большую часть себестоимости в категориях «ванны» и «смесители» занимает сырье (акрил и латунь, никель, хром), поэтому рост себестоимости сырья вносит свой вклад в увеличение цен на сантехнику, уточнил он.

В экономичном сегменте общая стоимость смесителей для ванны и раковины, ручного душа, унитазов, раковин, ванн и сифонов составит минимум 40 тыс. рублей, оценил Гасс. В среднем сегменте тот же набор продукции обойдется 80 тыс. рублей, предположил он. Цены для люкс-сегмента эксперт затруднился спрогнозировать.

«Конкурентным преимуществом в ценах обладают турецкие и российские производители. Лира практически не изменилась по отношению к рублю, продукция турецких компаний не подорожала. Отечественные производители менее зависимы от курса, поскольку изготавливают оборудование на территории страны и экономят на логистике», — отметил Гасс.

По оценкам председателя Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игоря Георги, на сантехнику производства стран ЕС приходится порядка 5% российского рынка.