Эксперт: увеличение МРОТ скажется ростом зарплат в российских регионах

Стало известно, в каких регионах России вырастут зарплаты вследствие повышения МРОТ. Регионы перечислил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет КП.

По прогнозу Сафонова, рост произойдет в регионах со сравнительно низкими средними зарплатами. Это напрямую связано с увеличением МРОТ выше динамики инфляции.

За четыре года зарплаты в среднем поднимутся на 10% в Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Ярославской и Владимирской областях, а также в Дагестане, Мордовии и Забайкальском крае.

Профессор привёл пример: на малых предприятиях Дагестана зарплата около 19 тысяч рублей, средняя по региону - 33 тысячи. Увеличение МРОТ здесь будет играть серьезную роль. Это касается и других регионов с относительно небольшими зарплатами.

При этом заработная плата серьёзно не вырастет в Москве и Петербурге. Доходы там достаточно большие, поэтому влияние увеличившегося МРОТ будет слабым.