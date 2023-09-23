Эксперт: увеличение МРОТ скажется ростом зарплат в российских регионах
Стало известно, в каких регионах России вырастут зарплаты вследствие повышения МРОТ. Регионы перечислил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишет КП.
По прогнозу Сафонова, рост произойдет в регионах со сравнительно низкими средними зарплатами. Это напрямую связано с увеличением МРОТ выше динамики инфляции.
За четыре года зарплаты в среднем поднимутся на 10% в Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Ярославской и Владимирской областях, а также в Дагестане, Мордовии и Забайкальском крае.
Профессор привёл пример: на малых предприятиях Дагестана зарплата около 19 тысяч рублей, средняя по региону - 33 тысячи. Увеличение МРОТ здесь будет играть серьезную роль. Это касается и других регионов с относительно небольшими зарплатами.
При этом заработная плата серьёзно не вырастет в Москве и Петербурге. Доходы там достаточно большие, поэтому влияние увеличившегося МРОТ будет слабым.
Еще одной причиной роста доходов в некоторых регионах становится наличие предприятий ВПК. Сейчас туда усиленно привлекают квалифицированных специалистов.