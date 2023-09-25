Эксперты назвали причины «рыночной бедности» в России

Во ВНИИ труда Минтруда рассказали о феномене «рыночной бедности» в России и назвали причины его появления. С выводами ученых, изложенными в отраслевом журнале «Социально-трудовые исследования», ознакомились «Известия». Бедность эксперты оценивают как невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника.

По мнению специалистов, описываемая ими тенденция связана с высокой долей низкооплачиваемых вакансий в регионах, недостаточным уровнем зарплат, неполными и нестабильными формами занятости. В материале отмечается, что рыночная бедность в российских регионах связана прежде всего со сложившейся структурой занятости и разницей в оплате труда. Так, наибольшая доля неквалифицированных рабочих среди малоимущих зафиксирована в Санкт-Петербурге (38 процентов), а в целом больше всего таких граждан оказалось в Севастополе, Адыгее и Чукотском АО.

В свою очередь в пресс-службе ВНИИ труда назвали описанную публикацию узкоспециализированным материалом, подготовленным сотрудниками в процессе исследования одного из сегментов бедности, который не преобладает в структуре бедности.