Сингапур ужесточил проверку клиентов при открытии банковских счетов

Банки Сингапура ужесточили проверку клиентов, в том числе при открытии счетов, после разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму $1,8 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, финансовые учреждения предупредили клиентов и их консультантов о том, что период ожидания открытия частного банковского счета увеличился с менее чем месяца до трех-четырех.

Денежно-кредитное управление Сингапура (Центробанк) разослало в минувшем месяце финансовым институтам уведомление о необходимости тщательной проверки всех сделок. Центробанк "самым серьезным образом относится к этому делу, надзорные мероприятия с финансовыми учреждениями продолжаются", отмечается в заявлении.