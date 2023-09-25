ВТБ выявил схему мошенничества с «ремонтом» смартфона

Специалисты банка ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента.

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"Злоумышленники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности - например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают качественные сайты, которые маскируют под банковские сервисы. На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом", - отмечается в сообщении пресс-службы ВТБ.

Такие схемы относятся к так называемым гибридным сценариям, в ходе которых мошенники атакуют телефон, а также переводят клиента на фишинговые сайты и приложения, что в конечном итоге приводит к хищению его денег.

Для предотвращения подобных инцидентов ВТБ применяет комплекс мер для защиты клиентов.

"Среди них - установка определителя номера, который может распознавать звонки в мессенджерах, использование систем фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и другие инструменты".



"В первую очередь, мы просим наших клиентов сохранять бдительность, критически оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.