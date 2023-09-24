Рейтинг одобрения действующего американского президента Джо Байдена опустился на 19% за последнее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой The Washington Post.

Исследование показало, что финансовое положение 44% жителей США ухудшилось после избрания Байдена главой государства. Данное значение оказалось самым высоким в рамках опросов, которые проводили указанные СМИ с 1986 года.

При этом всего 37% респондентов заявили, что одобрительно относятся к деятельности хозяина Белого дома. Больше половины — 56% — выразили противоположное мнение, говорится в материале.

Экономическая политика, которой придерживается администрация Байдена, устраивает лишь 30% американцев. Действия президента, направленные на решение проблемы с мексиканскими мигрантами, одобрили всего 23% опрошенных.

Кроме того, 74% граждан не хотели бы участия действующего главы государства в предстоящих выборах. По их мнению, Байден слишком стар для выдвижения на второй президентский срок. По сравнению с результатами майского исследования, соответствующий показатель вырос на 6%.