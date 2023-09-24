Депутат ГД Чаплин предложил новое направление для расходования маткапитала

Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментарии "РГ" заявил о необходимости расширить программу материнского капитала - с той целью, чтобы облегчить россиянам улучшение дачных условий. Он предложил расширить готовящийся к принятию законопроект о реконструкции таунхаусов и подобных домов.

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В целом таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы - достаточно новые объекты, которые на российском рынке стали популярны только в последние пять-семь лет, отметил парламентарий. В связи с этим пока возникают сложности для семей, проживающих в домах блокированной застройки, так как они не подпадают под определение "объект индивидуального жилищного строительства", соответственно, семья не может использовать маткапитал для улучшения жилищных условий.

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Депутат отметил, что в правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили законопроект, позволяющий использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки - таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов. Его рассмотрят в Госдуме в октябре 2023 года.

Законопроектом разрешается использовать маткапитал на реконструкцию любого объекта капитального строительства, имеющего отдельный вход. В частности, семьи смогут расширять жилую площадь домов за счет реконструкции.

"Однако в законе все еще остается один важный пробел, - обратил внимание Чаплин. - Материнский капитал разрешается использовать на покупку, строительство и ремонт дома в СНТ, если дом пригоден для круглогодичного проживания. Однако остается нюанс в том, что потратить выделенные средства на земельный участок нельзя, за него придется заплатить отдельно".

Таким образом, объяснил он, семья не может приобрести участок для дальнейшего строительства дома, даже покупая дом на большом участке - за участок придется заплатить отдельно дополнительными средствами.