СМИ узнали, насколько россиянам повысят пенсии в 2024 году

С 2024 года пенсии граждан РФ увеличатся на 7,5%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Отмечается, что в результате этого средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысяч рублей. Согласно информации издания, проект бюджета Соцфонда на 2024–2026 годы был одобрен в пятницу, 22 сентября, на заседании правительства.

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Он стал первым, который создан после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования. Ранее стало известно, что максимальный размер пенсии в России получается у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга.