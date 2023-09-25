Минэкономразвития дало прогноз роста стоимости платежей за ЖКУ
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения будут увеличены с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие три года.
В нем отмечается, что совокупный платеж граждан за ЖКУ при этом вырастет не более чем на 9,8%.
"Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период", - говорится в документе.